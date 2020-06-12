OTOMOBİL ÖNCE EDS DİREĞİNE ÇARPTI, SONRA TAKLA ATTI: 2'Sİ AĞIR 5 YARALI

ŞİŞLİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce orta refüjde bulunan EDS levha direğine çarptı, ardından savrularak takla attı.

12.06.2020 03:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 04:48
ŞİŞLİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce orta refüjde bulunan EDS levha direğine çarptı, ardından savrularak takla attı. Kazada 2'si ağır 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 02.30 sıralarında İnönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Taksim istikametinde yaşandı. Serkan Bozdağ'ın kullandığı 34 VG 0886 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce refüjdeki EDS levha direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Serkan Bozdağ ile birlikte araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. OTOMOBİL ÖNCE EDS DİREĞİNE ÇARPTI, SONRA TAKLA ATTI: 2’Sİ AĞIR 5 YARALI

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Caddesi, İnönü mahallesi, Güncel, Haber

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