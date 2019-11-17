Otomobil önce kaldırıma sonra ağaca çarptı, 16 yaşındaki sürücü yaralandı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin önce kaldırıma ardından ağaca çarpması sonucu sürücü Neşet Kaymaz (16), ağır yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında, Hükümet Caddesi Siteler mevkiinde meydana geldi. Neşet Kaymaz, yönetimindeki 55 PN 316 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce kaldırıma ardından ağaca çarptı. Kazada, Neşet Kaymaz ağır yaralanırken, babasına ait otomobil de hurdaya döndü. Kaymaz, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kaymaz'ın, hayati tehlikesi nedeniyle Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Araç, çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.