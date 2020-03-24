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Otomobil önce kamyona sonra bariyere çarptı: 1 ölü

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil önce kamyona, ardından bariyere çarptı.

24.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:12
Otomobil önce kamyona sonra bariyere çarptı: 1 ölü

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil önce kamyona, ardından bariyere çarptı. Sürücü Adem Bayramoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

?Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Körfez Kirazlıyalı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Adem Bayramoğlu yönetimindeki 54 ADM 450 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu 34 JE 9513 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durdu. Kazayı görenlerin haber vermesi 112 Acil ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekibi Adem Bayramoğlu'nu araçtan çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bayramoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : TEM Otoyolu, Körfez, Güncel

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