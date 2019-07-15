15.07.2019 10:50
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Otomobil önce refüje sonra 4 araca çarptı: 2 yaralı

Otomobil önce refüje sonra 4 araca çarptı: 2 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çaptıktan sonra park halindeki 4 araca vurup durdu, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çaptıktan sonra park halindeki 4 araca vurup durdu, 2 kişi yaralandı. Kaza, Şehit İlhanlar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LC 693 plakalı otomobil sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halinde olan 4 araca çarparak durabildi. Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
(Rıdvan Yeşilırmak/İHA)
Kaynak: İHA
Elazığ, Güncel

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