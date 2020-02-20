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Otomobil önce TIR'a ardından bariyerlere çarptı: 2 yaralı

BURSA Ankara karayolunda otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

20.02.2020 02:10 | Son Güncelleme: 20.02.2020 02:10Otomobil önce TIR'a ardından bariyerlere çarptı: 2 yaralı

BURSA karayolunda otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Ankara karayolu üzeri Çitli mahallesi kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Hasan Özkan (67) yönetimindeki 10 RT 544 plakalı otomobil, Çitli Mahallesi kavşağından dönmekte olan Hikmet Coşkun (49) yönetimindeki 16 VU 922 dorse plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Özkan ile araçta bulunan Cuma Altundal (78) yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.Polis ekipleri olası bir kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine dönerken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



Ankara, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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