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Otomobil önce yön levhasına, sonra kamyona çarptı: 1 ölü

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, önce yön levhasına ardından da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Bülent Kayar (43), yaşamını yitirdi.

28.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:47
Otomobil önce yön levhasına, sonra kamyona çarptı: 1 ölü

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, önce yön levhasına ardından da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Bülent Kayar (43), yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kum Ocağı mevkiinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Bülent Kayar yönetimindeki 44 ABN 436 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce yol kenarında bulunan yol levhasına, ardından ise Doğan Gündüz'ün (55) kullandığı 04 DC 888 plakalı kamyona çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Bülent Kayar'ın, yapılan sağlık kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi.Hekimhan Kaymakamlığı'nın Yazı İşleri Müdürü olduğu belirtilen Bülent Kayar'ın cansız bedeni inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Bülent Kayar, Yazıhan, Güncel

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