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Otomobil önündeki araca arkadan çarptı 4 yaralı

ESENLER TEM Bağlantı Yolu'nda otomobil aynı yönde önünde ilerleyen başka bir otomobile arkadan çarptı.

29.11.2019 02:00 | Son Güncelleme: 29.11.2019 02:02
ESENLER TEM Bağlantı Yolu'nda otomobil aynı yönde önünde ilerleyen başka bir otomobile arkadan çarptı. Kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde gece yarısı meydana geldi. H.U, kullandığı 34 YP 7231 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken Atışalanı mevkiine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen D.H'nin kullandığı 34 EU 4118 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 EU 4118 plakalı otomobil, sağ şeritte son anda durdu. Kaza sonrası D.H'nin kullandığı otomobilinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü H.U ile beraberindeki anne ve babası yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşurken polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. Kazaya karışan otomobillerin yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Otomobil önündeki araca arkadan çarptı 4 yaralı

TEM Otoyolu, Esenler, Güncel

Kaynak: DHA


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