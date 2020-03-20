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Otomobil ormanlık alana uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesine bağlı Köserecik köyünde kontrolden çıkan otomobilin ormanlık alanda uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

20.03.2020 23:39 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:39
Otomobil ormanlık alana uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesine bağlı Köserecik köyünde kontrolden çıkan otomobilin ormanlık alanda uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Köserecik Köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen 07 B 2363 plakalı otomobil, karla kaplı yolda kayarak 20 metreden ormanlık alana uçtu. Araçta bulunan Hüseyin Aydın (31) ve Enis Aydın (23), AFAD ekiplerince araçtan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hüseyin Aydın'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralanan Enis Aydın Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Enis Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hüseyin Aydın'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Aydın, Kozlu, Güncel

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