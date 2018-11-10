Otomobil Orta Bariyerlere Çarptı

Çorum
'un Sungurlu
ilçesinde bir otomobil orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu- Kırıkkale
karayolunun 16. kilometresinde Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Ankara
'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan 07 LIB 94 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. - ÇORUM
Sungurlu,Çorum
10 Kasım 2018 Cumartesi 16:35