05.07.2019 01:27
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Otomobil orta refüje çarparak takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil orta refüje çarparak takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın orta refüje çarparak takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın orta refüje çarparak takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Faroz mevkiinde sürücüsü belirlenemeyen 61 VY 224 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan aracın içerisinde bulunan bir kadın araçtan savruldu. Kimliği belirlenemeyen kadın kaza yerinde hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Farabi Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON
Kaynak: İHA
Karadeniz Sahil Yolu, Trabzon, 3. Sayfa

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