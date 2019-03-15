Otomobil otoban gişelerine çarptı... 2 kişi hayatını kaybetti 1 kişi yaralandı
NİĞDE - Niğde
'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde - Adana
Otobanı Ulukışla
Eminlik Gişelerinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 80 FP 540 plakalı otomobil gişelerin beton kaldırımına çarptı. Çevredeki vatandaşların kazayı haber vermesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisinde bulunan Ömer Özcan, Musa Şimşek
'in öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan İsmail Ertürk
ise Niğde Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis
kazayla ilgili inceleme başlattı.
Adana, Niğde, 3. Sayfa
Kaynak: İHA