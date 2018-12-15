Otomobil Park Halindeki Çekiciye Çarptı: 1 Yaralı

Kırıkkale
'de bir otomobilin pak halindeki çekiciye çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.
Cumali Türk'ün kullandığı 34 VP 5628 plakalı otomobil, Sakarya
Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 71 FH 578 plakalı çekiciye çarptı.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü Türk, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ağır yaralanan Türk, 112 Acil Servis
ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Sakarya,Kırıkkale
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:11