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Otomobil park halindeki hafriyat kamyona çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Kağtıhane Cendere Caddesi'nde, otomobil park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

22.12.2019 05:19 | Son Güncelleme: 22.12.2019 05:25 Otomobil park halindeki hafriyat kamyona çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Kağtıhane Cendere Caddesi'nde, otomobil park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 04.00 sularında Kağtıhane Merkez Mahallesi Cendere Caddesi viyadük altı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayazağa istikametine giden Uğur Bal idaresindeki 34 FP 2019 plakalı otomobil, cadde üzerinde park halinde bulunan 34 ET 3221 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.

İlk müdahaleyi petrol çalışanları yaptı

Otomobilde sıkışan sürücü Bal ağır yaralanırken Pelin Çil ise hafif yaralandı. Sürücü Kazayı gören petrol çalışanları ile benzin almaya gelen vatandaşlar yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücü ve yaralı kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksarken, otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayı gören Volkan isimli vatandaş, "Araba hızlı geliyordu zaten, şurada bir hamle yaptı. Ama aracın arkası attı ve kamyonun altına girdi. Biz de koştuk ilk önce yardım ettik. Bu araç park halindeydi, devamlı burada duruyormuş. Sürücü baya kafasından yara falan almıştı. İki kişi yaralanmıştı, bir tane de kadın vardı onda bir şey yoktu. Ama şoför baya bir yaralıydı. Çok süratli vurdu öyle bir ses geldi ki, biz yukarıdan bir şey falan düştü zannettik. Arabanın buraya girdiğini hiç tahmin etmedim. Sonradan dumanı gördük, dumanı görünce aracın kaza yaptığını fark ettik" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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