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Otomobil park halindeki kamyonette çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da, otomobilin park halindeki kamyonete arkadan çarpması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.

06.10.2019 13:47Otomobil park halindeki kamyonette çarptı: 1 yaralı
Adıyaman'da, otomobilin park halindeki kamyonete arkadan çarpması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nilgün G., idaresindeki 02 BD 552 plakalı otomobil, eski mezarlık karşı tarafında park halinde olan 63 ZR 815 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 3 yaşındaki Yusuf G., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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