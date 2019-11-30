Haberler » Güncel » Otomobil park halindeki minibüse çarptı 2 ağır yaralı - Haber

Otomobil park halindeki minibüse çarptı 2 ağır yaralı

Otomobil park halindeki minibüse çarptı 2 ağır yaralıBURSA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki minibüse çarptı.

30.11.2019 05:17 | Son Güncelleme: 30.11.2019 05:20
Otomobil park halindeki minibüse çarptı 2 ağır yaralı
BURSA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki minibüse çarptı. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, İnegöl-Yenişehir karayolunda meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir ilçesine giden Mustafa İpek (21) yönetimindeki 16 FE 439 plakalı otomobil sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine İnegöl Diş Hastanesi önünde park halindeki 16 PE 623 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Mustafa İpek ve araçta bulunan Yakup Birol (18) araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansa taşındı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde araçta bulunan 2 kişinin de alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Otomobil park halindeki minibüse çarptı 2 ağır yaralı

Mustafa İpek, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
06:12 Ödemiş'te çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
06:08 İzmir'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
05:52 İstanbul'da vapur seferine lodos engeli
05:18 Londra'daki bıçaklı saldırganın kimliği açıklandı
05:17 Otomobil park halindeki minibüse çarptı 2 ağır yaralı
00:17 Meteoroloji Doğu Anadolu'yu uyardı: Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor
23:45 Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak
22:27 Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor
22:27 Şaban Vatan hakkında tanığın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı
21:48 Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek: Çektiğim acılar 1-2 yıla sığacak acılar değil
19:06 Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağıracak
15:24 Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde reddedilen su zammı talebiyle ilgili konuştu: Ucuz kahramanlık
15:19 Billur Kalkavan'dan dikkat çeken çıkış: Dizilerde hiç cinsellik gösterilmiyor
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
30.11.2019 06:33:17