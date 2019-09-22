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Otomobil park halindeki öğrenci servisine çarptı: 2 yaralı

Otomobil park halindeki öğrenci servisine çarptı: 2 yaralı Hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldularHATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobil, park halindeki öğrenci servisine çarptı.

22.09.2019 01:12
Otomobil park halindeki öğrenci servisine çarptı: 2 yaralı
Hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldular
HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobil, park halindeki öğrenci servisine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Akasya Mahallesi Bedi Sabuncu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,A.Y. hakimiyetindeki 31 PH 638 plakalı otomobil virajı alamayınca park halindeki 31 S 0737 plakalı öğrenci servisine çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.Y. ve yanında bulunan S.Ö., ambulanslarla Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Otomobil park halindeki öğrenci servisine çarptı: 2 yaralı

Antakya, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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