20.06.2019 04:21
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Otomobil park halindeki otobüse çarptı: 4 yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobilin park halindeki otobüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobilin park halindeki otobüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AV 8050 plakalı otomobil, Anadolu Caddesi Soğukkuyu mevkisinde sağ şeritte park halindeki 45 HN 295 plakalı otobüse arkadan çarptı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, otomobil sürücüsünün belirlenmesi için yaralıların ifadesine başvuracağı belirtildi.Otomobil park halindeki otobüse çarptı: 4 yaralı
Kaynak: AA
Karşıyaka, İzmir, Güncel

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