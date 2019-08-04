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Otomobil, park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, otomobilin, park halindeki başka otomobile çarpması sonucu Suriyeli Mustafa El İsa (4) hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

04.08.2019 01:23 Otomobil, park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
KONYA'nın Ereğli ilçesinde, otomobilin, park halindeki başka otomobile çarpması sonucu Suriyeli Mustafa El İsa (4) hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Kaza, saat akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çiller Mahallesi'nde meydana geldi. Tahir Beydemir yönetimindeki 42 E 8241 plakalı otomobil, iddiaya göre park halindeki 42 YU 069 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 3'ü Suriyeli 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa El İsa, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Soruşturma sürüyor.



Ereğli, Güncel

Kaynak: DHA

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