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Otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı

Mardin'de otomobilin yol kenarında park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

10.02.2020 21:48 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:54Otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı
'de otomobilin yol kenarında park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçesi Şanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nezir E. idaresindeki 34 KL 5462 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki tıra çarptı. Kazada tırın altına giren otomobildeki 2 kişi sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - MARDİN

Mazıdağı, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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