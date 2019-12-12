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Otomobil park halindeki tırın altına girdi: 1 ölü

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin park halindeki tırın altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

12.12.2019 23:59 | Son Güncelleme: 13.12.2019 00:04Otomobil park halindeki tırın altına girdi: 1 ölü
'da yoldan çıkan otomobilin park halindeki tırın altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 15. kilometresi Gürgendağı mevkisinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Koçhan (55) idaresindeki 55 LJ 269 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak bir tesislerin önünde park halindeki 43 UL 683 plakalı çekici, 43 UR 684 dorse plakalı tırın dorsesinin altına girdi. Kazada, otomobil sürücüsü Erol Koçhan aracın içinde hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni kazadan yaklaşık 2 saat sonra çıkartılarak otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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