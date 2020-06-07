Otomobil park halindeki traktöre çarptı: 2 ölü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin park halindeki traktöre çarpması sonucu 2 kişi öldü.

07.06.2020 05:28 | Son Güncelleme: 07.06.2020 05:33
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin park halindeki traktöre çarpması sonucu 2 kişi öldü.
İmdat Aday (23) yönetimindeki 20 D 0272 plakalı otomobil, Kumkısık Mahallesi traktör galericileri sitesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca ardından da park halindeki traktöre çarparak durdu.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ile otomobilde bulunan Şükrü Geçili (23), itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen sürücü Aday ile Geçili, olay yerinde hayatını kaybetti.
Aday ile Geçili'nin cesetleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan otomobilin hız kadranının 115 kilometrede sabit kaldığı görüldü.
Kaza sırasında olay yerinde bulunan Ali Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, gürültüyle uyandığını ve kazayı görünce şok olduğunu ifade ederek, "Ölümden kıl payı kurtuldum. Traktör 3 metre gerideydi. Çarpışmanın şiddetiyle traktör uyuduğum yere kadar geldi. Yaşadığım için şanslıyım." dedi. Otomobil park halindeki traktöre çarptı: 2 ölü

Kaynak: AA

Etiketler: Denizli, Güncel, Haber

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