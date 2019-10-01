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Otomobil pastaneye girdi; 6 yaralı

ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki pastaneye girmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

01.10.2019 14:48Otomobil pastaneye girdi; 6 yaralı
ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki pastaneye girmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesinde Yiğitcan T. yönetimindeki 01 VF 130 plakalı otomobil, Bülent Angın Bulvarı'nda kontrolden çıkarak pastane önünde oturan müşterilere çarptıktan sonra iş yerinin mutfağına girdi. Kazada yaralanan müşterilerden İsmail Eynallı, çağrılan ambulansla götürüldüğü Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Otomobil sürücüsünün de aralarında bulunduğu 5 kişi ise ayakta tedavi edildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, işyerinde maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Seyhan, Güncel

Kaynak: DHA

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