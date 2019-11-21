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Otomobil patpatla çarpıştı: 5 yaralı

Otomobil patpatla çarpıştı: 5 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile patpat olarak adlandırılan tarım aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

21.11.2019 22:06 | Son Güncelleme: 21.11.2019 22:08
Otomobil patpatla çarpıştı: 5 yaralı
TEKİRDAĞ - 'ın ilçesinde otomobil ile patpat olarak adlandırılan tarım aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Gürgen Bayırı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Sivrikaya yönetimindeki 59 LP 960 plakalı otomobil ile Kemal Tokuroğulları'nın kullandığı tarım aracı çarpıştı.
Kaza sonrası tarım aracında bulunan Kemal Tokuroğulları, Gülnur Tokuroğulları, Pusat Tokuroğulları ve otomobil sürücüsü Recep Sivrikaya ile Zehra Sivrikaya yaralandı.
Yaralılar, Malkara ve Keşan'dan olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil patpatla çarpıştı: 5 yaralı

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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