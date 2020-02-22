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Otomobil, polis aracına çarptı: 2'si polis, 3 yaralı (2)

KAZA ANI KAMERADADenizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilin kavşaktaki polis aracına çarpıp, 2'si polis 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu kaza, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

22.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:32Otomobil, polis aracına çarptı: 2'si polis, 3 yaralı (2)

KAZA ANI KAMERADA

Denizli'nin ilçesinde, otomobilin kavşaktaki polis aracına çarpıp, 2'si polis 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu kaza, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kamera kayıtlarında otomobilin, polis aracına çarpması ile polis aracının yan yatarak, devrilmesi yer alıyor. Ayrıca vatandaşların yaralı polislerin yardımına koşup, devrilen polis aracını düzeltmesi de görülüyor.

memurlarının kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,



Merkezefendi, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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