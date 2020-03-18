Otomobil refüjdeki ağaçları yerinden söktü
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otobüsün çarptığı otomobil refüje çıktı.
18.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:58
Bursa 'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otobüsün çarptığı otomobil refüje çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, belediye tarafından peyzaj çalışması yeni bitirilen orta şeritteki ağaçlar zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Mustafakemalpaşa terminal yolunda meydana geldi. Şehir merkezinden Bursa istikametine seyir eden 16 S 8886 plakalı servis, sol şeritten sağ şeride geçmek isterken sağ şeritten gelen 16SB 636 plakalı otomobile sağ arka kısmından çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaçları tek tek yerinden sökerek karşı şeride geçti. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA
Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Mustafakemalpaşa terminal yolunda meydana geldi. Şehir merkezinden Bursa istikametine seyir eden 16 S 8886 plakalı servis, sol şeritten sağ şeride geçmek isterken sağ şeritten gelen 16SB 636 plakalı otomobile sağ arka kısmından çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaçları tek tek yerinden sökerek karşı şeride geçti. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa
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