Otomobil Refüjdeki Demir Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Yaralı

23 Kasım 2018 Cuma 16:51



23 Kasım 2018 Cuma 16:51

Samsun'da direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bir otomobil refüjdeki demir aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Ersin Koşaral'ın kullandığı 55 BJ 430 plakalı otomobil rampa yukarı çıkarken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu refüjdeki demir aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü Ersin Koşaral ile Elif Uyanık yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN