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Otomobil refüje çarparak takla attı: 2 yaralı

MALATYA'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarparak takla attı, 2 kişi yaralandı.

18.10.2019 00:17Otomobil refüje çarparak takla attı: 2 yaralı

MALATYA'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarparak takla attı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara Caddesi üzerinde bulunan viraj kavşağında meydana geldi. Kayseri yönüne giden Hakan C., yönetimindeki 44 FZ 871 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Takla atarak devrilen otomobildeki, sürücü Hakan C. ile yanındaki Tülay C., yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından devrilen otomobil, çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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