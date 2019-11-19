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Otomobil refüje çarpıp takla attı: 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

19.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:36Otomobil refüje çarpıp takla attı: 3 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İlhan Arslan idaresindeki 02 AAY 595 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü sürücü İlhan Arslan ile otomobilde bulunan Bahattin Yılmaz (33) ve Barış Ferhat Fırat (18) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

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