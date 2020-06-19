Otomobil refüje çarpıp takla attı: Araçtan fırlayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Otomobil refüje çarpıp takla attı: Araçtan fırlayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıİZMİR'in Bornova ilçesinde, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı.

19.06.2020 04:22 | Son Güncelleme: 19.06.2020 06:09
Otomobil refüje çarpıp takla attı: Araçtan fırlayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İZMİR'in Bornova ilçesinde, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada, araçtan fırlayan Salih Yılmaz (23) olay yerinde hayatını kaybetti, Samet Polat (22) yaralandı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Kemalpaşa Caddesi Ambarlar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 35 ANL 528 plakalı otomobil caddede ilerlediği sırada, sürücü kontrolü kaybetti. Otomobil, önce orta refüje çarptı daha sonra da takla attı. Kaza sırasında, otomobilde bulunan kişilerden Salih Yılmaz araçtan yola fırladı. Yola savrulan Yılmaz ile otomobildeki Samet Polat yaralandı. diğer sürücüler ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Salih Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, Samet Polat'ın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Polat, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılmaz'ın cansız bedeni ise incelmelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Otomobil refüje çarpıp takla attı: Araçtan fırlayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Salih Yılmaz, Bornova, Güncel, Haber

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