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Otomobil refüje çarptı: 4 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

19.08.2019 13:55 Otomobil refüje çarptı: 4 yaralı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Gafurlu Köyü mevkiinde meydana geldi. Engin Kurt (40) yönetimindeki 07 CYF 10 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasında bulunan refüje çarptı. Meydana gelen kazda araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Nisa Kurt (14), kemal Kurt, 18) ve Kader Kurt 37) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilğili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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