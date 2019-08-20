Otomobil refüje çıktı, sürücünün eşi gözyaşı döktü

ANTALYA'da, eşinin kullandığı otomobilin bariyere çarpıp, refüje çıkmasıyla sonuçlanan kazanın ardından şoka giren Ebru Arlı, çimenlerin üzerine oturup, dakikalarca ağladı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Antalyaspor Kavşağı'ndan İller Bankası yönüne giden Hüseyin Arlı, 07 MDM 37 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, bariyerlere çarparak refüje çıktı. Kazadan, sürücü Hüseyin Arlı ile beraberinde bulunan eşi Ebru Arlı yara almadan kurtuldu.

Büyük korku yaşayan Ebru Arlı, refüjdeki çimenlere oturarak uzun süren gözyaşı döktü. Eşini sakinleştirmeye çalışan Hüseyin Arlı, başka bir aracın kendisini sıkıştırdığını ve direksiyon kontrolünü yitirdiğini söyledi.



Kaynak: DHA