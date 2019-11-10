Haberler » Güncel » Otomobil restoranın bahçesine girdi: 1'i ağır 2 yaralı - Haber

Otomobil restoranın bahçesine girdi: 1'i ağır 2 yaralı

Avcılar D-100 Karayolunda kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki restoranın bahçesine girdi.

10.11.2019 09:15 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:15Otomobil restoranın bahçesine girdi: 1'i ağır 2 yaralı
D-100 Karayolunda kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki restoranın bahçesine girdi. Kazada sürücü hafif ve yanındaki yolcu ağır yaralanırken, güvenlik kulübesindeki güvenlikçiler ölümden döndü.
Kaza, 05.00 sularında D-100 Karayolu Avcılar Mustafa Kemal Paşa Kavşağı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücü kimliği belirlenemeyen 34 VM 409 plakalı otomobil Büyükçekmece istikametine giderken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobilde kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak, yol kenarındaki restoranın bahçesindeki güvenlik kulübesine çarparak durabildi. Kazada sürücü ağır yaralanırken yanındaki yolcu ise ağır yaralandı. Kaza anında devriye atan güvenlik görevlileri ise ölümden döndü.
Haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Aracın çarptığı güvenlik kulübesi tamamen yıkılırken, takla atan otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kaza anında bahçede devriye atan ve ölümden dönen güvenlik görevlisi ise, "Kaza anında devriye atıyordum içerde, birden kaldırıma çarptı ve takla ata ata bahçeye girdi. Sonra güvenlik kulübesine çarptı" dedi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(Medeni Topaloğlu/İHA)

Avcılar, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:04 Atatürk'e ağaç tepesinde andı
09:58 Şehidin babasından etkilenen Alman turist İslam'ı seçti
10:04 Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
10:04 Dünyaca ünlü golfçüler Atatürk'ü andı
10:04 Büyük Önder Atatürk, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de anıldı
09:52 Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat 2 dakikalığına durdu
09:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı
08:44 Uzman çavuş, restorandaki kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı
08:07 Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü, 81 yıldır özlem ve saygıyla anıyoruz
07:56 Sakarya'da zincirleme trafik kazası: Aynı aileden 1'i bebek, 3 kişi hayatını kaybetti
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 10:06:03