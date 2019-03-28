Otomobil Römork ve Aydınlatma Direğine Çarptı:  1 Ölü, 1 Yaralı

Kaynak: DHA

KAYSERİ'de, yol kenarında park halindeki kamyonun arkasına takılı römorka çarpan otomobil, takla atıp, aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Nehile Karabulut (39) yaşamını yitirirken, yanındaki Meysun Aktaş (39) ise ağır yaralandı.Kaza, saat 15.30 sıralarında, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Şehit Mehmet Tavsel Caddesi'nde meydana geldi. Nehile Karabulut yönetimindeki 38 ABE 605 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, sağ şeritte pak halindeki 38 LV 697 plakalı belediyeye ait kamyonun arkasına takılı römorkun açık olan rampasına çarptı. Takla atan otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak, durdu. Sürücü Karabulut, otomobilde sıkışarak, hayatını kaybetti. Araçta bulunan Meysun Aktaş ise ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Aktaş'ı ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Nehile Karabulut'un cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan inceleme sonrası araçtan çıkarılarak, hastanenin morguna götürüldü. Kamyonun ismi öğrenilemeyen sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.- Kayseri