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Otomobil sahiplerinin korkulu rüyası olan hırsızlar suçüstü yakalandı

Otomobil sahiplerinin korkulu rüyası olan hırsızlar suçüstü yakalandı Hırsızlık anları kamerada Kadıköy'de park halindeki otomobillerin parçalarını sökerek çalan hırsızlar yakalandı.

03.04.2020 11:31 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:33
Otomobil sahiplerinin korkulu rüyası olan hırsızlar suçüstü yakalandı
Hırsızlık anları kamerada
İSTANBUL - Kadıköy 'de park halindeki otomobillerin parçalarını sökerek çalan hırsızlar yakalandı. Hırsızlık olayları güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilere suçüstü yapıldığı anlar polis kamerasıyla kaydedildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 2019 Aralık ile 2020 Ocak ayı içerisinde Kadıköy'de meydana gelen 5 ayrı otomobilden hırsızlık olayı üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini tespit etti. Polis, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
600 bin TL'lik otomobil parçası çaldılar
Polisin yaptığı incelemelerle, Kadıköy'de belirli marka araçların direksiyon, hayalet gösterge, ön konsol, navigasyon sistemi, klima panelleri, hava yastığı bölümü gibi parçalarını çalan hırsızların vatandaşa verdiği maddi zararın 600 bin TL olduğu öğrenildi.
Polisten hırsızlara suçüstü
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sürerken, 24 Ocak günü Kadıköy'den başka bir otomobilden hırsızlık ihbarı alındı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden ekipler bölgede çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu belirlenen 2 kişi çaldıkları parçalarla birlikte kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Gözaltına alınan şüpheliler Kazım A. ve Mehmet A. (53)'nın 7'şer adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin hedef olarak belirledikleri araçların yanına gelip, otomobilleri kısa sürede açtıktan sonra hızlı bir şekilde parçaları çaldıkları ve oradan ayrıldıkları görüldü. Otomobil sahiplerinin korkulu rüyası olan hırsızlar suçüstü yakalandı

Kaynak: İHA

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