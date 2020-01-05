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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - ZONGULDAK

Zonguldak'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

05.01.2020 23:14 | Son Güncelleme: 05.01.2020 23:16
'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı 12 Orman piknik alanı mevkisinde Hasan Can A'nın (22) kullandığı 67 AC 719 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi.
Kazayı gören vatandaşların polise vermesinin ardından bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Oğuzhan D. (23), Emre Y. (23) ve Ayşe Kadriye T. (20) yaralandı.
Hasan Can A, Oğuzcan D. ve Emre Y, olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 15 dakikalık uğraşları üzerine otomobilden yaralı çıkarıldı.
Sağlık ekipleri, Ayşe Kadriye T'nin ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekiplerce çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Üniversite öğrencisi Ayşe Kadriye T'nin cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - ZONGULDAK

Zonguldak, AFAD, Güncel

Kaynak: AA


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