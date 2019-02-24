-Kaza yapan otomobilden görüntüler Adıyaman
'da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralıADIYAMAN (AA) – Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Ali Güneş
idaresindeki 02 BC 964 plakalı otomobil, Türmüz Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Güneş ağır yaralandı.
Ambulansla Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Adıyaman, Güncel
Kaynak: AA