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Otomobil şarampole devrildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

09.09.2019 23:00
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi 608/5 Sokak'ta Feyza T. idaresindeki 20 BFJ 53 plakalı otomobil, bayır aşağı inerken kontrolden çıkarak park halindeki 41 YG 800 plakalı otomobile çarptı, ardından 20 metre yükseklikten İstanbul Caddesi'ne düştü.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü kazayı sıyrıklarla atlatırken, yanında bulunan 12 yaşındaki oğlu Y.T. kazadan yara almadan kurtuldu. Sağlık ekipleri Feyza T'yi Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, otomobilin yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Bu arada, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, otomobilin caddeye düşmesi, kaldırımda yürüyen 2 çocuğun panik yaşaması, çevredeki vatandaşların aracın yanına gelerek yardım etmesi yer alıyor.
Otomobil şarampole devrildi

Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

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