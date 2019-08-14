Otomobil şarampole devrildi: 2'si ağır 4 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Malkara istikametine giden Harun Zorlu (34) yönetimindeki 09 NY 191 plakalı otomobil, Yenice Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Malkara Belediyesi itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü yarım saat süren çalışma sonucu otomobilden çıkardı.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Kübranur (30), kızları Zeynep (4) ve Hilal Zorlu (2), sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edilen kız çocuklarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA