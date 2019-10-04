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Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mustafa Uğurlu (44) ile yanındaki Mustafa Keskin (34) yaralandı.

04.10.2019 11:16Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mustafa Uğurlu (44) ile yanındaki Mustafa Keskin (34) yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, İnegöl- Yenişehir yolunda meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir ilçesine giden Mustafa Uğurlu yönetimindeki 35 EVU 61 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mustafa Uğurlu ile araçtaki Mustafa Keskin yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Mustafa Uğurlu ve Mustafa Keskin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Mustafa Uğurlu, Mustafa Keskin, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

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