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Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale'de şarampole düşen otomobilde yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, kazayı gören mahalleli ise otomobili düştüğü yerden çıkartmak için itfaiye ekipleriyle seferber oldu.

21.11.2019 01:26 | Son Güncelleme: 21.11.2019 01:31Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
'de şarampole düşen otomobilde yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, kazayı gören mahalleli ise otomobili düştüğü yerden çıkartmak için itfaiye ekipleriyle seferber oldu.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Yenimahalle Mahallesindeki 139. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haydar D. idaresindeki 06 TZR 63 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Olay yerine 112 Acil Servis, ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kazada yaralanan sürücü Haydar D. ile yolcu D.D. ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şarampoldeki otomobil mahalle sakinlerinin de yardımıyla itfaiye aracına bağlanan çelik halatla yola çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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