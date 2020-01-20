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Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

20.01.2020 18:31 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:31Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

DENİZLİ'nin ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Çal ilçesi Hüseyinler Mahallesi çıkışında meydana geldi. Şemsettin Ünlü idaresindeki 15 HR 981 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Ünlü ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Emine Ünlü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Denizli, Çal, Güncel

Kaynak: DHA

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