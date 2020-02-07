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Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

07.02.2020 21:15 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:16Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
'te sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatleri sıralarında Karabük- karayolu Bolkuş mevkisinde meydana geldi. Önder Pulatkan (49) yönetimindeki 78 AAJ 012 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Önder Pulatkan ile Halilcan Karagöz (25) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - KARABÜK

Zonguldak, Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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