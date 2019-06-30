Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Kilis
'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet İhsan
Sidal'ın kullandığı 27 BGZ 08 plakalı otomobil, Kilis- Gaziantep
kara yolu Seve Barajı yakınlarında yolda bulunan taşa çarparak şarampole devrildi.
Kazada, Batuhan Sidal, Zeliha Sidal ve Gökhan Sidal yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ambulansıyla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Mehmet İhsan Sidal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ev taşımak amacıyla Kilis'e doğru geliyorduk. Önümde taş parçası vardı ve ne olduğunu anlamadan araç takla attı." dedi.