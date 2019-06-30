30.06.2019 17:20
Haberler » Güncel » Haber

Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Kilis'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kilis 'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet İhsan Sidal'ın kullandığı 27 BGZ 08 plakalı otomobil, Kilis- Gaziantep kara yolu Seve Barajı yakınlarında yolda bulunan taşa çarparak şarampole devrildi.
Kazada, Batuhan Sidal, Zeliha Sidal ve Gökhan Sidal yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Mehmet İhsan Sidal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ev taşımak amacıyla Kilis'e doğru geliyorduk. Önümde taş parçası vardı ve ne olduğunu anlamadan araç takla attı." dedi.Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Kaynak: AA
Gaziantep , Mehmet İhsan , Kilis , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:26 Başkentte "Tokat Konağı" açıldı
17:25 DHA YURT BÜLTENİ-13
17:25 Eğlence mekanında kaçak çalıştırılan kadınlar, gizli bölmede yakalandı
17:25 AKSARAY 2 METRE DERİNLİĞİNDEKİ KUYUYA DÜŞEN YAVRU KEDİLER KURTARILDI
17:25 ANTALYA İKİZ BAŞPEHLİVANLARIN HAYALİ KIRKPINAR FİNALİNDE KARŞILAŞMAK
17:23 TBMM Başkanı Şentop Manastır'ı ziyaret etti
17:21 Başkentte seyir halindeki otobüs, alev alev yandı