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Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

20.07.2019 12:58 Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Aksaray- Adana yolunun 10"ncu kilometresinde meydana geldi. Ayhan Günay (54) yönetimindeki 31 NPD 17 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte araçtaki Nazife Günay (51) ve Mehmet Mert Günay (21) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra  Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
Aksaray, Adana, Güncel

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