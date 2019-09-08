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Otomobil, şarampole devrildi: 3 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

08.09.2019 13:57 Otomobil, şarampole devrildi: 3 yaralı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Kahta- Atatürk Barajı yolunda meydana geldi. Kahta yönünde giden Savaş Şahin'in kullandığı 02 AAS 203 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Şahin ile otomobildeki Muhammed Çınar (5) ve Tuğba Kıymaz (8) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kahta, Güncel

Kaynak: DHA

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