03.06.2019 21:32
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Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Kaynak: DHA
Güncel
Hindistan'da "İnek eti yiyorsunuz" diyerek oruç açan Müslümanlara saldırdılar
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