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Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

18.07.2019 13:38
Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kemal Örtülü (71) yönetimindeki 07 K 6824 plakalı otomobil, Erzincan- Sivas kara yolu üzerinde bulunan Kadıköy köyü çıkışında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Örtülü ile otomobilde bulunan eşi Gülüzar Örtülü (63), Sosun Malcı (71) ve Ali Malcı (78), 112 Acil Servis ekipleri tarafından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Kaynak: AA
Erzincan, Kadıköy, Sivas, Güncel

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