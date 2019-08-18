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Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

18.08.2019 13:20 Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücü Ramazan Kızıldağ (32) idaresindeki 14BT469 plaka sayılı otomobiliyle Osmancık istikametinden Merzifon istikametine seyri sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Araçta bulunan İlkay Tekbaş (16), Osman Tekbaş (29), Ramazan Kızıldağ (32) ve Fatih Tekbaş (26) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - AMASYA

Gümüşhacıköy, Amasya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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