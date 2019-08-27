Haberler» Güncel» Haber

Otomobil, şarampole devrildi: 4 yaralı

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi.

27.08.2019 12:32 Otomobil, şarampole devrildi: 4 yaralı
ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Adıyaman- Şanlıurfa yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.
Muhammed Çorlu yönetimindeki 44 AJ 040 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Muhammed Çorlu ile otomobilde bulunan Şükran, Lütfiye ve Pınar Köse yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Şükran Köse'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Şanlıurfa, Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:50   Dha istanbul bülteni-3
12:50   Ders zili çalmadan gönüllü zili çaldı
12:50   Mahalleye dönüşen köylerde su tarifesi değişti
12:50   S-400'de ikinci sevkiyat başladı: Parçaları taşıyan uçak Ankara'da
12:50   Mardin valisi yaman: hiçbir dönemimizde kişiye özel yüksek meblağlı bir hediye verilmemiştir
12:50   FETÖ'nün askeri yargı yapılanmasında "ankesör" tespiti
12:50   İzmir'de kadının balkonda otururken başından vurulması