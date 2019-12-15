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Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

15.12.2019 12:53 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:53Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

ADIYAMAN'ın ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Adıyaman- Kahta yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.

İbrahim Ekinci yönetimindeki 45 HA 2343 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü İbrahim Ekinci ile Münevver Pasin, Mehmet Emin Gülsever ve Kadriye Yılmaz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: DHA

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